Холодницкий назвал запись НАБУ "нарезкой"

Глава САП заявил, что запись с прослушки НАБУ, которая ранее была обнародована, является нарезкой. Об этом он сказал в среду, 4 апреля во время выступления в Верховной Раде.



"Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как процессуальный руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись", - сказал он.



Холодницкий добавил, что его в течение 2 лет пытаются дискредитировать, а записями много кто сейчас манипулирует.



Вместе с тем, на вопрос относительно достоверности записей Холодницкий не ответил. Руководитель САП ответит на подобные вопросы лишь Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

