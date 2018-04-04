«Газпром» предупредил Украину

Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер предупредил Украину, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского топлива по территории Украины сократится в 10 раз. Миллер заверил, что полностью от украинского транзита Россия отказаться не сможет, так как через ее территорию газ поставляется в соседние страны Европы. «Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны.



Видимо, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год», — заявил Миллер.



Руководитель «Газпрома» также отметил, что российская сторона намерена заключить новое соглашение с украинским «Нафтогазом», которое бы устраивало «Газпром». «Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже», — заявил глава госкомпании.

