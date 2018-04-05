Столтенберг: НАТО стремится к улучшению отношений с Россией

НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией через политический диалог и не ставит задачи изоляции РФ. Об этом в среду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения Университета Оттавы.



"Мы продолжаем стремиться к улучшению отношений с Россией, - цитирует его телеканал СВС. - Россия - это наш сосед, она является неотъемлемой частью [мирового сообщества], и мы не стремимся ее изолировать". "Было бы выгодно и нам, и им, если бы мы смогли наладить отношения", - добавил Столтенберг.



Генсек также заявил, что НАТО "продолжит деятельность по контролю над вооружениями, предотвращению новой холодной войны и новой гонки вооружений, а также продолжит работу над политическим диалогом с Россией".



Столтенберг в среду встретится в Оттаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а затем отправится с двухдневным визитом в США.

