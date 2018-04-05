Настю Рыбку обвинили в изнасиловании - СМИ

Полиция Паттайи приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще восемь человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга, в изнасиловании и организации проституции. Об этом в среду, 4 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в отделе уголовной полиции Паттайи.



По предположению источника, основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных за секс-тренинг, остальные указаны как его сообщники. Ни имени основного обвиняемого, ни имени человека, подавшего заявление, собеседник не назвал.



Среди десятерых человек, арестованных за секс-тренинг и обвиненных в изнасиловании, двух уже выслали. Остальные восемь, включая Настю Рыбку и Алекса Лесли, вероятно, не смогут покинуть Таиланд до окончания расследования по заявлению об изнасиловании.



Напомним, в конце февраля Настю Рыбку задержали в Таиланде вместе с еще девятью россиянами. Все они незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.



Вскоре стало известно, что Таиланд депортирует и внесет россиян в черные списки.



Позже Рыбка рассказала корреспонденту The New York Times, что располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США.

