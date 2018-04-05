Песков заявил об отсутствии "олигархов" в России

Власти России, комментируя возможное введение новых санкций США против российских бизнесменов, заявили, что в стране нет "олигархов", как описывают предпринимателей американские СМИ. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.



Песков подчеркнул, что не согласен с формулировкой о санкциях против российских "олигархов".



"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - заявил он.



По данным американских СМИ, новые санкции против россиян должны быть введены в рамках закона О противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAASTSA) и станут продолжением санкционных мер, объявленных 15 марта. Источники изданий утверждают, что в новый список санкций должны попасть "российские олигархи", среди которых есть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту РФ Владимиру Путину.

