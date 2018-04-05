Пользователей сети призвали перестать следовать смертельному совету из интернета

Министерство здравоохранения Южной Кореи призвало граждан перестать смешивать алкогольный напиток соджа с осами в надежде сбить высокое кровяное давление и решить проблемы с диабетом, пишет The Daily Mail.



Для усиления эффекта жители страны начали добавлять в напиток сороконожек и дождевых червей, однако такие коктейли способны привести к удушью, предупреждают чиновники. В совместном заявлении ведомства и министерства по безопасности пищевых продуктов и лекарств говорится, что аллергическая реакция, спровоцированная смесью алкоголя с насекомыми, может вызвать удушье.



Повальное увлечение осами, замоченными в соджу, началось с подачи интернет-магазинов, которые продают напиток, сделанный по древнему рецепту. Люди по цепочке делились способами приготовления «лекарства» в соцсетях.



«Это не более чем слух, что осы могут помочь восстановить здоровье», — предостерег исследователь из министерства по безопасности продуктов и лекарств Ким Сын Хван.

