Пасхальное перемирие: ОБСЕ зафиксировала около 2 тысяч нарушений режима тишины

С начала пасхального перемирия Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1721 нарушение режима прекращения огня, а в целом за минувшую неделю СММ зафиксировала более 5000 таких нарушений. Об этом сегодня во время брифинга сказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.



"С 30 марта наши наблюдатели зафиксировали уже 1721 нарушения режима прекращения огня, а в целом на прошлой неделе СММ зафиксировало более 5000 таких нарушений", - сообщил он.



По словам Хуга, 5000 нарушений - большая цифра, но если сравнивать с прошлогодним показателем за этот же период, цифра свидетельствует о положительных, пусть и медленных, сдвигах.

