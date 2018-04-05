Рада реформировала дипломатическую службу

Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом президентский проект нового закона о дипломатической службе (№7322). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании в четверг за закон проголосовали 276 народных депутатов. Заместитель председателя комитета по вопросам европейской интеграции, народный депутат из фракции " Блок Петра Порошенко" Мария Ионова во время выступления в парламенте отметила, что данный проект закона будет способствовать повышению популярности дипломатической службы, что позволит привлекать лучших специалистов с рынка на вакантные должности и расширит кадровый потенциал.



"Сегодня украинские дипломаты - это мощный фронт защиты Украины на международной арене, ведь именно от их работы зависит и международная поддержка целостности Украины, и международные санкции против агрессора, и интеграция Украины в демократическое развитое пространство. Принятие реформы дипслужбы даст нашим дипломатам дополнительные механизмы для ведения профессиональной деятельности по европейским и американским стандартам ", - цитирует М.Ионову пресс-служба БПП в четверг



Как это предусмотрено и нынешним законодательством, послов, представителей Украины и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению министра иностранных дел. Однако МИД обязан будет провести консультации в профильном комитете Верховной Рады перед внесением президенту представления о назначении посла или главы миссии при международной организации.



Согласно сопроводительным документам, реализация положений закона после потребует дополнительные расходы из государственного бюджета Украины на уровне 62,6 млн грн для предусмотренного документом социального и медицинского обеспечения дипломатов.



Проект закона о госбюджете-2018 в настоящее время предусматривает 50,9 млн грн на указанные цели, отмечается в пояснительной записке.



Согласно законопроекту, порядок ротации дипломатов будет определять МИД, однако она является обязательным условием прохождения дипслужбы.



Сроки долгосрочных командировок дипломатов будут составлять до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.



При этом законопроект предусматривает, что время между долгосрочными командировками должно составлять 2-4 года.



Дипломаты могут отказаться от ротации определенное количество раз и в прописанных законом случаях.



Согласно проекту закона, дипломаты, направленные в долгосрочную командировку, помимо заработной платы, раз в месяц будут получать компенсационные выплаты, размер которых и порядок расчета будет определять Кабинет министров.



В статье о социальном обеспечении дипломатов несколько изменился перечень гарантий по сравнению с действующим законом.



Предлагается установить, что дипломатам в долгосрочной командировке и их семьям из госбюджета будут покрывать расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, переезд и провоз багажа, предоставление неотложной медицинской помощи и медстраховки в стране пребывания, а также расходы на получение их детьми дошкольного и среднего образования.



Вместе с тем предлагается лишить дипломатов беспроцентных кредитов до 20 лет на улучшение жилищных условий, медицинского и санаторно-курортного обслуживания во время службы и после выхода на пенсию.



Законопроектом предлагают отказаться от обеспечения дипломатических сотрудников предметами экипировки.



Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы разделяются на три категории – "А", "Б" и "В" – в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.



Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, а ныне действующий закон "О дипломатической службе" утратит силу.

