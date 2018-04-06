Трамп злоупотребляет внешней политикой США

Начиная от ежедневных разведывательных брифингов и заканчивая укомплектованием Госдепартамента — Трамп не соблюдает устоявшейся процедуры почти ни в чем. Но наиболее разительное отличие действующего американского президента от предшественников заключается в его манере высказываться. Обычно руководители США бережно подбирали слова — верили, что таким образом поддерживают авторитет страны-лидера.

И тут появляется Трамп со своей привычкой разбрасываться словами. На протяжении своей президентской кампании он критиковал Саудовскую Аравию как страну, которая «стремится убивать геев и держать женщин в рабстве», а затем, уже в качестве президента, посетил королевство и тепло поздравил его правителей. Трамп называл НАТО устаревшим, а потом передумал. Трамп сказал, что китайские валютные мошенники «насилуют» США, но потом выяснилось, что ошибался.



Легкомысленная риторика и голословные угрозы имели негативные последствия. Став президентом, Трамп угрожал Китаю признать независимость Тайваня. Китайское правительство назвало это блефом и заморозило отношения с Вашингтоном. Трампу пришлось позвонить Си Цзиньпину и «съесть свои слова».



Но есть ситуации, где такое «легкомыслие» может сработать. Пытаясь решить вопрос с Северной Кореей, Трамп обещал стране невиданные «огонь и ярость» — то есть делал все, чтобы склонить Ким Чен Ына к переговорам. Сторонники американского президента считают, что такие маневры приведут к договоренностям, которые намного превзойдут ожидания консерваторов.



Надеемся, так и будет. Но пока под всем этим цирком угроз просматривается важная деталь: это Трамп, а не Ким Чен Ын пошел на уступки. Долгое время США стояли на том, что пока Северная Корея не сделает конкретных шагов в сторону денуклеаризации, переговоров не будет. Мол, администрация не преподнесет им такого подарка в ответ на усиление ядерного потенциала.



На таком фундаменте легко играть со словами. К тому же, не следует забывать, что у Кима может быть собственная блестящая стратегия. Он взял курс на быстрое наращивание ядерного арсенала, увеличил количество ракет, которые могут нанести удар любой точке мира, создал атмосферу глобального напряжения и даже испортил отношения с Китаем. И теперь, когда ядерный арсенал готов, Ким стремится примириться с китайцами, ищет точки соприкосновения с Южной Кореей и предлагает Вашингтону переговоры.



Хорошо, если бы на этом этапе Трамп отказался от старой тактики и взялся за какую-то новую. Было бы целесообразнее, если бы США согласились на нечто меньшее, чем на желанную полную денуклеаризацию — кто знает, может со временем Трампу удастся каким-то образом продать трофей.



В этой истории есть еще одна сторона, более волнующая. Администрация тяжело налаживала торговлю с Южной Кореей, а затем объявила о соглашении, которое, дескать, дает США существенные льготы. Хотя на самом деле их скорее можно считать символическими — такими, которые лишь формально демонстрируют доминирование Администрации. Южная Корея согласилась увеличить объем экспортных поставок американских автомобилей: от 25 до 50 тысяч в год. Этого и без договоренностей было легко достичь: в прошлом году ни одна американская компания не смогла продать Южной Корее больше 11 тысяч машин.



США до сих пор остаются суперсилой. Ну а союзники пытаются приспособиться. Администрация Трампа и в дальнейшем может выдвигать свои нелепые требования и получить в ответ какие никакие льготы — в конце концов, никто не хочет идти на откровенное обострение отношений с США. Если Трамп сказал, что европейцы вынуждены будут смириться с некоторыми изменениями в иранском ядерном соглашении, то они так и сделают. Они ведь не хотят, чтобы соглашение сорвалось, а на Западе начался хаос.



И это отнюдь не признак силы — скорее злоупотребление ею. Когда Джордж Буш заставил ряд стран поддержать войну в Ираке, это не усилило американский авторитет, а наоборот, привело к его ослаблению. И в этом проявляется несколько больше, чем президентская тактика.



США привыкли к особому отношению к себе. Например, с целью заставить иностранные банки платить штрафы и осуществлять расчеты, в штате Нью-Йорк по привычке используют силу доллара в качестве мировой резервной валюты. Это работает — но и порождает огромную неприязнь и побуждает такие страны, как Китай, искать этой системе альтернативу. Потому что нынешняя предполагает слишком много привилегий для США.



За последние сто лет Соединенные Штаты смогли завоевать авторитет и получить политические дивиденды. Сейчас же администрация Трампа рискует всем этим ради кратковременного политического преимущества. Так недолго и вовсе исчерпать свой потенциал.

