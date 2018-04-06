Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли полагает, что Москва никогда не будет другом Вашингтона, однако она допускает возможность взаимодействия с Россией, когда это выгодно американской стороне. Об этом Хейли заявила в четверг в Университете Дьюка в Северной Каролине.



"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет, - сказала Хейли. - На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними [россиянами] работать".



"Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", - пояснила постпред США при ООН.

