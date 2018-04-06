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Эксперты Winline догадываются о деталях фильма «Мстители: Война бесконечности»
Необычные ставки от Winline на персонажей фильма «Мстители: Война бесконечности». Скачать или смотреть трейлер. Коэффициенты от букмекера
Cайт Sportstavki.online обращает внимание всех любителей новинок кино, что 3 мая 2018 года на экранах кинотеатров выйдет долгожданный фантастический фильм «Мстители: Война бесконечности» американских режиссеров Энтони и Джо Руссо.
По сюжету фильма, чтобы помешать плану злобного Таноса по разрушения вселенной, Мстители объединят свои сили с большим количеством супергероев, в том числе, Стражами Галактики. Решающая битва невозможна без жертв с каждой стороны – за месяц до мировой премьеры своими предположениями о деталях сценария, который держится в строжайшей тайне, поделились букмекерские конторы, открывшие линию на убийства главных героев.
Наименьшие шансы выжить официальный сайт Winline оставляет роботу-андроиду, Вижену: на то, что этот персонаж будет убит, букмекер предлагает коэффициент 1,2 (вероятность выше 83%).
В тройке героев, которые с наибольшей вероятностью не доживут до финальной сцены, также находятся член команды Стражи галактики Дракс Разрушитель, которого сыграет профессиональный рестлер Дэйв Батиста-младший и космический пират, суперзлодейка Небула. На обоих персонажей предлагается коэффициент в районе двойки (шансы – 50/50).
Больше смертей – больше выигрышейЗа месяц до мировой кинопремьеры прошла информация, что в одной из сцен фильма «Мстители: Война бесконечности» будет участвовать рекордное количество персонажей – 32.
Победят ли объединенные силы добра модифицированных слуг Таноса – вопрос открытый, однако режиссеры обещают неожиданный поворот сюжета: возможно, до финальных титров фантастического фильма не доживут Халк, Человек-паук или Черная Пантера. Если разбираетесь в тонкостях сюжетных линий и следите за инсайдами киноиндустрии, можете скачать приложение для ставок и неплохо на этом заработать.
Станут ли сборы рекордными?О точных деталях сюжета нам остается только гадать, одно можно сказать наверняка: фильм «Мстители: Война бесконечности» соберет миллиарды долларов кассовых сборов. По оценке специалистов, картина, премьеру которой мы увидим менее, чем через месяц, обещает стать самой кассовой в истории «Марвел Студио», и имеет шанс войти в тройку лидеров по сборам.
Букмекеры даже не сомневаются, что «Война бесконечности» соберет более одного миллиарда кассовых сборов (согласно экспертной оценке, может быть «пробита» отметка в два миллиарда). Помимо этого, букмекеры также предлагают выгодные пари на количество сборов, а также на то, превзойдут ли «Мстители» по этому показателю легендарные «Звёздные войны: Пробуждение силы»).