Эксперты Winline догадываются о деталях фильма «Мстители: Война бесконечности»

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Cайт Sportstavki.online обращает внимание всех любителей новинок кино, что 3 мая 2018 года на экранах кинотеатров выйдет долгожданный фантастический фильм «Мстители: Война бесконечности» американских режиссеров Энтони и Джо Руссо.



По сюжету фильма, чтобы помешать плану злобного Таноса по разрушения вселенной, Мстители объединят свои сили с большим количеством супергероев, в том числе, Стражами Галактики. Решающая битва невозможна без жертв с каждой стороны – за месяц до мировой премьеры своими предположениями о деталях сценария, который держится в строжайшей тайне, поделились букмекерские конторы, открывшие линию на убийства главных героев.



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В тройке героев, которые с наибольшей вероятностью не доживут до финальной сцены, также находятся член команды Стражи галактики Дракс Разрушитель, которого сыграет профессиональный рестлер Дэйв Батиста-младший и космический пират, суперзлодейка Небула. На обоих персонажей предлагается коэффициент в районе двойки (шансы – 50/50).



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