Насалик: "Северный поток-2" - политический проект, направленный против Украины

“Северный поток-2” является сугубо политическим проектом, направленным против Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает корреспондент УНН. “Этот проект не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу, и ничего общего с экономикой. Это чисто политический проект, который направлен против Украины”, - подчеркнул он.



Напомним, в Европейской комиссии заявили , что “Северный поток-2” не способствует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставок. Если его построят, то его не поддержит ни Европейский Союз, ни Европейская Комиссия.



При этом в ЕС рассматривают два варианта препятствование строительству трубопровода. Один из них — это проведение переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, второй — изменение требований газовой директивы ЕС, применяемых к проектам, которые строятся на территории ЕС.

