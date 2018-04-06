Госпогранслужба упростит пропуск через границу на пасхальные праздники

Госпогранслужба упростит пропуск через границу на пасхальные праздники

Государственная пограничная служба упростит пропуск через границу жителей приграничных районов на период пасхальных праздников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"Проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой", - сказано в нем.

Отмечается, что для пропуска жителей приграничных районов в период с 7 по 9 и с 15 по16 апреля определены места упрощенного пропуска, которые в том числе будут действовать на отдельных направлениях вне пунктов пропуска или во временно функционирующих пунктах пропуска.

В некоторых пунктах оформление граждан будет осуществляться в светлое время суток, а в международных и межгосударственных пунктах пропуска - в период их работы.

В случае необходимости для проведения процедур будут привлекаться представители правоохранительных органов, Государственной фискальной службы и органов местной власти, а пограничники будут проверять граждан по имеющимся в Госпогранслужбе базам данных.

Подробную информацию о пунктах пропуска для граждан приграничья можно узнать непосредственно в органах местной власти населенных пунктов вблизи государственной границы или пограничных отрядах на соответствующих участках.

Служба определила основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного движения и где будут задействованы дополнительные наряды и созданы дополнительные рабочие места.

Также для упрощения и ускорения пересечения границы будут непрерывно функционировать "зеленые коридоры" и дополнительные полосы движения для граждан и транспортных средств.