Госпогранслужба упростит пропуск через границу на пасхальные праздники

Государственная пограничная служба упростит пропуск через границу жителей приграничных районов на период пасхальных праздников.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.



"Проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой", - сказано в нем.



Отмечается, что для пропуска жителей приграничных районов в период с 7 по 9 и с 15 по16 апреля определены места упрощенного пропуска, которые в том числе будут действовать на отдельных направлениях вне пунктов пропуска или во временно функционирующих пунктах пропуска.



В некоторых пунктах оформление граждан будет осуществляться в светлое время суток, а в международных и межгосударственных пунктах пропуска - в период их работы.



В случае необходимости для проведения процедур будут привлекаться представители правоохранительных органов, Государственной фискальной службы и органов местной власти, а пограничники будут проверять граждан по имеющимся в Госпогранслужбе базам данных.



Подробную информацию о пунктах пропуска для граждан приграничья можно узнать непосредственно в органах местной власти населенных пунктов вблизи государственной границы или пограничных отрядах на соответствующих участках.



Служба определила основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного движения и где будут задействованы дополнительные наряды и созданы дополнительные рабочие места.



Также для упрощения и ускорения пересечения границы будут непрерывно функционировать "зеленые коридоры" и дополнительные полосы движения для граждан и транспортных средств.

