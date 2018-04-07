Sky: Виктория Скрипаль считает, что Лондону есть, что скрывать

Двоюродная сестра пострадавшей в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль Виктория считает, что "британцам есть, что скрывать". Об этом она заявила в пятницу телеканалу Sky News после того, как власти Великобритании отказались выдать ей визу для поездки в страну.



Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру. По информации агентства Рейтер, пресс-секретарь МВД Соединенного Королевств объяснил отказ тем, что прошение на получение гостевой визы от Виктории Скрипаль "не соответствует иммиграционным правилам".



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

