Вакарчук рассказал, как Украине вернуть "свои территории"

Украинский музыкант и активист, лидер группы "Океан Ельзи", бывший депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал в ходе открытой лекции в Киево-Могилянской академии о том, как Украине "вернуть свои территории". Вакарчук процитировал первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, который заявил в одной из своих первых речей: "Германия была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут едиными. Никто нас никогда не разделит.

И мы никогда не смиримся и не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз работать".



По словам музыканта, Украина должна принять стратегию, описанную Аденауэром, и сделать так, чтобы страна стала лучшей в регионе. Без этого "ни Крым, ни Донбасс" ей никогда не вернуть, отметил Вакарчук.



"Поэтому сегодня наша задача — сделать так, чтобы территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, начало расти благосостояние населения, росла сила украинского войска и армии. Чтобы Украина начала служить примером успеха. Это позволит нам вернуть наши территории гораздо быстрее, легче, и самое главное — это реалистичный сценарий", — заявил он.



Вакарчук также прокомментировал появление своей фамилии в рейтингах возможных кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 года. По его словам, во всем виноваты украинские политики и то, как они управляли страной с момента обретения Украиной независимости.



"Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции. Фамилии в основном все те же. Люди от них начинают уставать. Не только потому, что они ничего не делают как у власти, так и при оппозиции", — отметил музыкант.



Именно поэтому граждане страны начинают тянуться к другим публичным людям, которым они могли бы доверять, пояснил он.



Музыкант призвал слушателей лекции "каждый день делать себя лучше", стараться менять страну по мере своих возможностей и действовать "умом, а не отчаянием и злостью".



В декабре он писал в своем блоге на сайте "Украинской правды" о том, что не планирует баллотироваться на пост президента и что "власть как таковая" его не интересует.



Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство его жителей проголосовали за воссоединение. Плебисцит состоялся после госпереворота в Киеве. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным законодательством.

