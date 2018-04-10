Второй трейлер "Соло" рассказал о знакомстве с Калриссианом

Опубликован второй трейлер фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории" - о молодости легендарного пилота "Тысячелетнего сокола". В трейлере показано, как Соло познакомился со своим наставником - Лэндо Калриссианом. "Все, что обо мне говорят, - правда", - произносит Лэндо, которого спутница Соло Ки'Ра (Эмилия Кларк) называет "лучшим контрабандистом в округе".



"Соло" - второй спин-офф во вселенной "Звездных войн". События картины будут происходить между событиями третьего эпизода "Месть ситхов" и первого спин-оффа - "Изгой-один". Фильм расскажет о молодости ставшего гениальным пилотом контрабандиста Хана Соло до того момента, как он встретит Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера. Напарника Соло Чубакку сыграет финский баскетболист Йонас Суотамо.



Режиссером фильма "Соло. Звездные войны: Истории" является Рон Ховард. Главного героя Хана Соло играет Олден Эренрайк. В кинокартине также приняли участие Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон и Дональд Гловер.



На прошлой неделе в СМИ появились сведения о том, что "Соло" могут устроить закрытый показ на Каннском кинофестивале. По данным Deadline, произойдет это 15 мая. Премьера картины для простых смертных назначена на 25 мая.





