Капитан судна "Норд" во вторник будет отпущен под залог

Капитан судна "Норд" во вторник будет отпущен под залог

Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко во вторник будет отпущен под залог, но у него есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю Службы безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"В настоящее время капитан судна еще находится в ИВС в Херсоне. Как только сумма внесенного залога поступит на казначейский счет, он будет отпущен", - рассказала Т.Тихончик агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, после этого капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан.

Вместе с тем пресс-секретарь прокуратуры Крыма проинформировала, что у В.Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главного управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Крыма, в настоящее время члены экипажа в Главном управлении СБУ в Крыму допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос во вторник. "10 апреля 2018 года в следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон) для допроса в качестве свидетелей вызваны 9 членов экипажа судна", - рассказали в СБУ агентству.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Капитану судна В.Горбенко вменялась ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста. В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, на следующей неделе они должны были явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.