Хакеры удалили самый просматриваемый клип ютьюба «Despacito»

Хакерская группировка, называющая себя Prosox and Kuroiʼsh, взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube.



В частности, они подменили самый просматриваемый ролик в истории сервиса, клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, собственным роликом, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках. В описании видео было написано «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип «Despacito», имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, был удален.



Кроме того, в результате хакерских действий были изменены названия и выходные данные популярных клипов других исполнителей, в частности, Шакиры, Тейлор Свифт, Селены Гомес и Дрейка. Все эти ролики выходили на Vevo.

