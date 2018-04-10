Берлин: полная капитуляция Кремля

Важнейшие переговоры с нашим самым главным европейским партнером – меркелевской Германией завершились грандиозным успехом. Нет, денег не дадут. Но пообещали. Главное совсем другое: на весь мир прогремела новая геополитическая ось Берлин – Киев – Фастов. Украина опять подтвердила свой статус ведущего игрока в шашки на цивилизационном карточном столе. Почему эта встреча так важна? Что она сулит нам, обычным европейцам, живущим по евроценам в постсоветской стране?



Прежде всего, Меркель и Порошенко на совместной пресс-конференции объявили о полной координации усилий. Полной! У Петра Алексеевича на правом ухе висел такой красивый наушник для синхронного перевода, что как бы подчеркивало важность мероприятия.



Украинский президент решительно осудил трусливую позицию Путина по поводу #ихтамнет. Есть! Лично гарант наблюдал российские террористические орды в Донецке, которые бесчинствовали. К сожалению, на этот раз в Берлин Порошенко не привез ни российских паспортов, ни простреленного фрагмента автобуса марки «Богдан». Зато рассказал о двадцати трех бойцах Псковской конногвардейской дивизии имени Семэна Лившица, которые, цитирую, «пребывают в украинских тюрьмах».



Да, сама прессуха получилась несколько скомканной. Судя по всему, самые выдающиеся достижения Украины будут рассекречены со временем. Речь идет, конечно же, об усилении санкций против путинской России. Министр внешних сношений Климкин в ближайшие дни подвергнет полному и безоговорочному остракизму «Газпром», все имущество которого перейдет «Нафтогазу Украины». А Совет безопасности и обороны нации рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против проклятых российских олигархов. Это победа!



Петр Алексеевич выполнил еще одну историческую миссию в Берлине. Теперь об этом уже можно говорить: варварский проект «Северный поток-2», с помощью которого Россия хотела унизить достоинство нации, похоронен на дне Ледовитого океана. Меркель поклялась Порошенко импортировать газ только через украинскую трубу. Во всяком случае, так считает министр Климкин

Гарант нации снова выставил себя в качестве опытного дипломата и геополитика мирового уровня. Не каждый может встречаться с Меркель. А он встретился. Это говорит о том, что Ангела, безусловно, большой друг Украины. Союз Украины и Германии делает нас практически непобедимыми. Особенно в канун 9 мая

Дело Скрипалей и варварская химическая атака на Думу (город-побратим Жашкова), по словам лидера нации, объединили всех украинцев в одно неразрывное целое, сплотили нацию до состояния биомассы в третьем вагоне метро в час пик. Да, мы все очень переживали за самого Скрипаля и особенно за его дочь Юлю. Очень страшный яд подсунули им агенты СВР, работающие на ГРУ. Стопроцентный летальный исход! Настоящие патриоты России впали в глубокую кому и не смогли покормить своего кота, не говоря уже о хомячках. Многие из наших уже начали скорбеть. Однако что значит европейская медицина! Жертв варварской атаки поставили на ноги, они стремительно розовеют, улыбаются и активно питаются овсянкой с маленькими кубиками относительно свежей морковки. Кот, к сожалению, не выжил. Пришлось его усыпить, поскольку бедное животное, по словам британских врачей, пребывало в глубоком шоке. Скорбим вместе со всем братским британским народом. И как только мы уже обрадовались провалу подлой атаки «Новичком», в Сирии «империя зла» нанесла новый удар. Мы опять сплотились. Еще теснее. Поэтому когда главком поехал в Берлин, все держали за него кулаки. Некоторые еще крутили дули. На счастье.Для Украины сегодня очень важна широкая международная поддержка, поскольку мы стоим на переднем крае войны западной цивилизации и «империи зла». Поэтому когда лидеры двух самых мощных государств ЕС (Германии и Украины) синхронно заявят об усилении санкций и введении торгового эмбарго на поставки скота в РФ, все будут счастливы.Петр Алексеевич выполнил еще одну историческую миссию в Берлине. Теперь об этом уже можно говорить: варварский проект «Северный поток-2», с помощью которого Россия хотела унизить достоинство нации, похоронен на дне Ледовитого океана. Меркель поклялась Порошенко импортировать газ только через украинскую трубу. Во всяком случае, так считает министр Климкин – эксперт по наказанию немецких промышленных гигантов. Все помнят, как он унизил «Сименс», «Адидас» и даже «Фольксваген» за сотрудничество с оккупированным Крымом. Секретарша президента «Сименса» до сих пор ходит к психоаналитику.Ей постоянно снится невысокий мужичок в подвернутых джинсах, который ворвался в приемную, нагадил в горшок с гортензией и водрузил жовто-блакитный флаг в женской уборной. Крест на проекте «Северный поток-2» позволит Украине выйти на первое место по экспорту газа в ЕС. Все, закончилась зависимость Европы от мифического российского газового монополиста. Его место уверенно занял «Нафтогаз», чьи акции на международной финансовой бирже в Житомире побили рекорд роста. Прежний рекорд установили акции гаражного кооператива по производству эководки из антарктического айсберга, выловленного бомжами в реке Тетерев.Правда, на пресс-конференции Ангела довольно дипломатично заявила, что «передала Путину взволнованность Киева относительно судьбы транзита газа в Европу через территорию Украины». Что сказал Владимир Владимирович, Меркель не сообщила. Наверное, затрепетал перед мощью древней шумерской державы.Теперь о миротворческой миссии. Меркель и Порошенко как бы констатировали гигантский прогресс в этой сфере, поскольку Россия отказывается выполнять Минские соглашения. Теперь, когда Кремль оказался в полной международной изоляции и никто не подаст Путину руки, финские миротворцы должны дойти до границы с РФ. «Даст ист фантастиш!» – именно так выразилась Меркель. Петр Алексеевич явственно покраснел. Наверное, у него связаны с этой немецкой фразой какие-то личные воспоминания.Тем не менее, конкретные сроки начала наступления финнов на Донбасс в Берлине названы не были. Нужны дополнительные консультации. В мае состоится встреча лидеров Франции, Германии и Климкина. Там еще раз уточнят параметры будущей победы.Гарант нации снова выставил себя в качестве опытного дипломата и геополитика мирового уровня. Не каждый может встречаться с Меркель. А он встретился. Это говорит о том, что Ангела, безусловно, большой друг Украины. Союз Украины и Германии делает нас практически непобедимыми. Особенно в канун 9 мая.