Украине в 2018-2019гг необходимо привлечь на внешних рынках около $8 млрд – ВБ

Украине в 2018-19 гг. необходимо привлечь на внешних рынках около $8 млрд для своевременного обслуживания обязательств, сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.



"Украине на 2018-2019 гг. понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискального дефицита. Это потребует привлечение около $18 млрд в этом и следующем годах, включая около $8 млрд - на внешних рынках", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.



При этом Ф.Кхан выразил мнение, что для успешного привлечения необходимого финансирования Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом в текущем и следующем годах.



"Сотрудничество с МВФ, а также с другими международными кредиторами послужит важным сигналом международным рынкам капитала", - сказал он.

