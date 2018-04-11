В Госстате рассказали о росте цен на продукты

В марте текущего года в Украине подорожал ряд социальных продуктов питания. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.



За месяц больше всего выросли цены на овощи и фрукты - на 5% и 3% соответственно. Также подорожал хлеб - на 1,3%, рыба и продукты из рыбы - на 1,6%, масло - на 1,4%, мясо и мясопродукты - на 0,8%.



В то же время в течение марта в Украине подешевело молоко - на 0,4%, яйца - на 0,7%, сахар - на 0,7%. По данным инфляционного барометра, подешевела также курятина.



Всего за месяц в Украине цены на все продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

