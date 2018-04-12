Шаманов: РФ контактирует по Сирии с НАТО и Комитетом начальников штабов ВС США

Россия ведет прямой диалог с Комитетом начальников штабов ВС США, а также контактирует с НАТО через Турцию. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире телеканала "Россия 1".



"Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО", - сказал Шаманов.



Он также добавил, что, по его мнению, "как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина [Дональда] Трампа", реакция британского премьера Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона "говорит о том, что у них нет единства и принятые меры уже принесли первоначальные результаты".

