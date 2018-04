В Сеть попали спойлеры о финальной битве "Игры престолов"

В Сеть попали спойлеры о самой эпичной и, вероятно, финальной битве сериала "Игра престолов", где люди отстаивают саму жизнь, сражаясь против белых ходоков. Некоторые детали стали известны из поста ассистента режиссера Джонатана Кинлана, который он позднее удалил из Instagram.



В посте была фотография поздравительной открытки, из которой стало ясно, что съемки противостояния продолжались 55 ночей. Кинлан, выступавший ассистентом режиссера в 20 эпизодах, присутствовал на этих съмках, полных лишений и трудностей. В подписи к фото он добавил, что группа работала в трех различных локациях на протяжении 11 недель.



Удаленное из Instagram фото сохранил фанатский сайт Watchers on the Wall.



О том, какие выводы можно сделать из поста Кинлана, пишет The New York Post.



Упоминаемые в поздравительной открытке локации расположены на севере Ирландии у деревушки Магераморн. Там снимают север Вестероса, в частности Стену и Черный замок Ночного дозора. Ранее в Сети были опубликованы некоторые видео со съемок на фоне гигантского зеленого экрана.



Участник съемок Дэйви Орр говорил, что команде часто мешали осадки. О тяжелых условиях также упоминается и в открытке Кинлана.



На основе выбора локации NYP полагает, что в этой битве будут участвовать бойцы Ночного дозора, Вольный народ и, очевидно, Белые ходоки с мертвым драконом.



Съемки предыдущей кульминации - "битвы бастардов" - длились вдвое меньше, лишь 25 съемочных дней. По некоторым данным, каждый эпизод финального сезона "Игры престолов" будет стоить в среднем около 20 млн долларов, однако битва на севере Вестероса явно будет дороже и, вероятно, станет одним из самых эпичных киносражений в истории.



В середине марта СМИ сообщали о гибели большинства главных героев в финале восьмого сезона - что вряд ли должно удивить поклонников этого сериала.



Актриса Мэйси Уильямс, которая в фильме играет роль Арьи Старк, в январе сообщила, что восьмой сезон выйдет на экраны в апреле 2019 года. Официального анонса пока не было.