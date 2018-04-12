Кличко подготовил подарки полицейским, задержавшим вандалов на Почтовой

Мэр Киева Виталий Кличко передаст велосипеды трем правоохранителям Подольского управления полиции, которые поймали злоумышленников, пытавшихся украсть часть скульптурной композиции на Почтовой площади. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.



Кличко отметил, что 6 апреля ночью поймали на горячем двух человек, которые повредили и пытались украсть фрагменты стилизованной латунной карты Киева под скульптурой «Играющих малышей», установленной на Почтовой площади.



«Я благодарен правоохранителям, которые оперативно среагировали и задержали этих вредителей. Уже начато уголовное производство», - отметил он.



Мэр Киева добавил, что к нему обратилось руководство Подольского управления полиции с ходатайством о поощрении инспектора-дежурного дежурной части отдела мониторинга, майора полиции Дмитрия Гунько; инспектора сектора контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы отдела превенции Тараса Завадского и лейтенанта полиции Александра Бабчука - следователя следственного отдела.



«Я всячески буду поддерживать тех, кто помогает сохранить наш город, его имущество и объекты, украшающие Киев. Поэтому отличие городского головы – само собой. Но еще я обратился к социально ответственному бизнесу, и мы приобретем для этих трех полицейских и подарим им велосипеды! Думаю, в весенне-летний сезон это будет уместно», - подчеркнул Кличко.



Он пообещал, что в ближайшее время передаст велотранспорт этим сотрудникам Подольского управления полиции.



Мэр отметил, что в последнее время увеличилось количество актов вандализма в столице. «То отремонтированный подземный переход осквернят краской, то разобьют камнем окно в новом трамвае, то повредят скульптуры малышей на Почтовой. А разбитые или украденные светильники восстановленного ограждения Ботанического сада на бульваре Шевченко мы уже устали менять. Это все – вид нашего города, средства бюджета потрачены на ремонты объектов. Это - серьезные вещи», - сказал Кличко.



Он подчеркнул, что ответственность за такие правонарушения должна быть неотвратимой и для всех. «Надеюсь, нам в этом помогут и видеокамеры, которых мы все больше устанавливаем в городе», - подчеркнул мэр столицы.

