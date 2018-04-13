НБУ сохранил размер учетной ставки

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 12 апреля.



"С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки указанных рисков, правление Национального банка считает, что текущие монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17%", - говорится в сообщении.



Рисками в НБУ называют отсутствие прогресса в проведении реформ, необходимых для макрофинансовой стабильности и сотрудничества с Международным валютным фондом.



При этом в НБУ подчеркнули, что в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков учетная ставка может быть повышена.

