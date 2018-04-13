Шеф-дизайнер Hyundai пообещал перестать делать скучные машины

Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход корейского производителя по использованию единой стилистики для всего модельного ряда «скучным». В интервью изданию Motoring топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.



В будущем, по словам Донкервольке, его команда создаст автомобили, дизайн которых будет учитывать специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.



Что касается бренда Genesis, принадлежащего Hyundai, то эволюционировать «язык дизайна» марки будет более последовательно и сдержанно. В его основу лягут идеи, заложенные концептуальным электрокупе Essentia. «В Genesis не должно быть вульгарности, чрезмерности и «громкости», — говорит Донкервольке, упрекая за это конкурентов: Lexus и Infiniti.



Дизайн-концепцию будущих моделей премиальной марки Донкервольке описывает как «красоту пустоты» или красоту белого пространства. Такой подход должен ассоциироваться со спокойствием и безмятежностью. Помимо этого, обязательным атрибутом автомобилей Genesis станут традиционные элементы корейского дизайна. Однако не уточняется, какие именно.



По словам Донкервольке, уже ведется работа по расширению модельного ряда Genesis. В линейке марки должны появиться три седана, два кроссовера, купе и электромобиль.



Люк Донкервольке стал шеф-дизайнером Hyundai в 2016 году. До этого он работал в Bentley, Audi, Seat и Lamborghini. Среди его работ — разработка внешнего вида Lamborghini Murcielago и Gallardo.

