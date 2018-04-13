Парубий: Разрешение стран ЕС на строительство "Северного потока-2" – это удар по Украине

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий расценивает предоставление разрешений на строительство "Северного потока-2" странами Европейского союза как удар по Украине.



"Сегодня очень важно, чтобы и Германия, и все страны Европейского Союза смогли вспомнить о тех основах и принципах, на которых строился Европейский Союз и понимать, что разрешение на строительство "Северного потока-2" - это мощный удар по их союзникам, по таким союзникам, как Украина, у которой ежедневно на фронте гибнут солдаты, защищая весь цивилизованный мир", - заявил А.Парубий на XI Киевском форуме по безопасности в четверг.

