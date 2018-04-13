Бой Усик - Гассиев перенесли на лето

Финальный поединок WBSS за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым перенесен на лето. Об этом сообщил в Twtter промоутер Калле Зауэрланд.



Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Теперь же будет подобрана и новая дата и место проведения поединка, сообщает УНИАН.



Усик и Гассиев являются непобежденными боксерами тяжелого веса. Они являются чемпионами мира по всем основным версиям. Бой между ними определит абсолютного чемпиона мира.

