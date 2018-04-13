Дуров рассказал о встроенных методах обхода блокировок в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке мессендежера на территории России. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».



«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована», — сообщил Дуров.



По его словам, впервые часы блокировки сервисы мессендежера могут работать медленно. Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также своевременно обновлять мессендежер.



«Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.», — добавил Дуров.

