СБУ: Рубан и Савченко отказываются давать показания

Владимир Рубан и Надежда Савченко, подозреваемые в подготовке к теракту и других преступлениях, отказываются давать показания, пользуясь своим правом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.



"Учитывая большой общественный интерес к фигурантам указанного уголовного производства, следователями СБ Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры в сжатые сроки проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины каждого соучастника. В частности, проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения. В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - говорится в сообщении.



Как отмечается, следствием среди прочего назначено и проводится 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.



Вместе с тем, проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве.



Также осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц.



"Комплекс запланированных следственных (розыскных) действий продолжается. СБУ заявляет, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст.222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, могут быть обнародованы только с разрешения следователя. Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - отметили в СБУ.

