В Киеве пьяный сотрудник автомойки угнал и разбил машину Медведчука - нардеп

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олег Ляшко) заявляет, что пьяный сотрудник автомойки угнал в Киеве автомобиль Mercedes-Benz бывшего главы Администрации Президента, представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Виктора Медведчука.



Об этом Мосийчук написал на странице в социальной сети Facebook, сообщают Українські Новини.



"И у Медведчука бывает проруха... сегодня утром в столице на автомойке, расположенной по улице Мостицкой, бухой работник похитил автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит Виктору Медведчуку - куму Путина (президент России)", - написал он.



По его словам, автомобиль на автомойку доставила жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко.



Позже на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева автомобиль был разбит.



Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.



"На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автоугонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos. После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, очевидно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом", - написал он.



Отмечается, что содержание алкоголя в крови угонщика в 10 раз превышало норму.

