Китай раскритиковал удар США по Сирии

Военный удар США, Франции и Великобритании по Сирии нарушает основополагающие принципы международного права, заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин.



«Пекин выступает против действий США в Сирии и призывает стороны конфликта вернуться к решению противоречий путем диалога и переговоров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



МИД полагает, что военное вмешательство не должно происходить до того, как будут получены исчерпывающие доказательства применения химического оружия сирийским правительством в городе Дума.



Китайские СМИ также опубликовали ряд материалов, в которых ставят под сомнение целесообразность удара по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. В частности, они отмечают, что удары по объектам были нанесены до результатов экспертиз ВОЗ и ОЗХО.



«Многим вообще неясно, чего [президент США Дональд] Трамп добивается в Сирии. Действительно ли он хочет, чтобы сирийские власти прекратили использовать химическое оружие? В таком случае зачем правительству, которое уже и так контролирует ситуацию в стране, использовать "химию"?» — пишет The Global Times. Газета назвала атаку безрассудной и бессовестной.



China Daily сравнило удар по Сирии с вторжением американских военных в Ирак в 2003 году. «Это не одно и то же, но ситуации очень похожи», — говорится в статье.



Кроме того, оба издания отметили, что действия Вашингтона могут стать сигналом для КНДР о возможности военного конфликта на Корейском полуострове. «Они вынесут из этого удара урок такой же, какой вынесли из вторжения в Ирак и насильственной смены режима в Ливии», — пишет China Daily.

