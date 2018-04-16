В Украине немного похолодает, ожидаются небольшие дожди и грозы

В ближайшие сутки, 17 апреля, погоду большинства областей Украины будет определять сухая и теплая воздушная масса, лишь на западе страны ожидается атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник в большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 7-12°; днем 19-24°, на побережье морей и на высокогорье Карпат 15-20°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,2 градусов тепла в 1956 году, самая низкая ночью 5,3 градусов мороза в 1929 году.



В среду, 18 апреля, ночью в северных, центральных и Харьковской областях, днем по всей Украине, кроме западной части, ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°, на юге страны и Закарпатье 18-22°.



В Киеве на 18 апреля небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 15-17°.

