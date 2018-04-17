Не улетим, зато свободно передохнем

...Так уж получилось, что я живу в доме, построенном для украинских авиаконструкторов. Так вот в нем несущие стены – в несколько кирпичей. «А это для того, чтобы дом мог вынести прямой удар авиабомбы, а авиаконструкторы не пострадали. Важный стратегический запас страны», – пошутил такой вот старый авиаконструктор, у которого я покупал квартиру. А может, и не шутил он вовсе. Дверь в эту квартиру была сделана из каких-то сверхмощных металлов. Я забыл каких, но сдуру решил ее поменять. И дверь с трудом вынесли и погрузили шестеро, повторяю, шестеро грузчиков.



Зачем менял? Не знаю? Взрыв гранаты от любых непрошенных гостей она выдержала бы на раз. Одно оправдание: я покупку совершал в так называемую «пятилетку оранжевого безумия», когда на укро-олимпе азартно бодались Виктор Ющенко и его персональная прачка из штаба Юлия Тимошенко. И я тогда и заподозрить не мог и в страшном сне увидеть, что может быть еще хуже. Короче, не знал я, что в Украине еще случится «революция гидности» и все то счастье для шумерской нации, что после нее бесповоротно подступило под горло буквально каждого...



...Но вот наконец-то сердце мое успокоилось насчет того, что обитаю я посреди «савецких» пережитков, унижающих чуткую шумерскую душу. Нация бескомпромиссно избавилась от всех этих иллюзий и аллюзий насчет защиты авиаконструкторов. Она просто решила изжить старых, а новых вообще не делать. Дешево, сердито, деловито и действенно. Авиазаводы закрыли почти все к чертовой матери. Туда же, к изготовлению кастрюль, дуршлагов и сковородок из титана и прочих авиакосмических сплавов, способных выдержать удар дубинки на майдане, пошла и космическая отрасль. В исполнении тех конструкторов, которые еще не разбежались по всяким там Китаям, Иранам и Северным Кореям. А негоже шумерам, сеющим рапс, в звездное небо заглядываться и в облаках на рукотворных крылатых птицах шастать – можно семена рассыпать, а надсмотрщики-демократы за это по головке не погладят. А со временем могут и на конюшне выпороть. Ну, когда свобода и демократия вкупе с терпимостью и толерантностью установятся полностью и безвозвратно, и с любой высокой точки того же Киева можно будет свободно наблюдать за перманентным гей-парадом, бушующим тоже свободно и безгранично...



Но это мечты свободной нации, конечно. Однако к ним недавно сделан весомый шаг. Как стало известно из сообщения эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского в «Фейсбуке», в Киевском политехническом университете имени Сикорского «недавно отмечали профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины, а незадолго до того в НТУ «КПИ» ликвидировали единственный факультет, который выпускал специалистов этой отрасли – факультет авиационных и космических систем!». Ну, тот, который выпускал специалистов ракетно-космической отрасли Украины. То есть все привели в соответствие: издыхает авиакосмическая отрасль – нехер и деньги тратить на конструкторов и инженеров, глупыми мыслями и ненужными знаниями с навыками головы забивать. Во-первых, скоро везде и особенно в труднодоступные места шумеры и даже простые украинцы будут добираться на суперскоростных и крайне вакуумных «гиперлупах», построенных лично щедрым Илоном Маском.



Во-вторых, тем, кто останется в живых, вообще не до путешествий будет. Другие заботы переполнят быт: как выжить, когда болячка приключится. Как на кладбище доставить тех, кому повезло спокойно умереть без содействия медпомощи по широкополосному Интернету, переданному бабушкой из каждого села. Как, проходя по улице, не спровоцировать патриота или ветерана АТО, чтобы он не метнул в тебя гранату. Как не провалиться в преисподнюю или чуть поближе, когда весной снег начнет уходить из-под ног вместе с асфальтом, а местами и с грунтом. Где обучить детей не только знаниям уровня ЦПШ (церковно-приходской школы), но и чему-нибудь побольше – может, им удастся все же как-то покинуть Шумерию.



Вожди и керманычи ведут ее, нацию, как и куда надо. «Путин ни разу не притронулся к этим всем кнопкам, потому что он не пользуется ни айфонами, ни компьютерами, у него нет их просто. Более того, до сих пор он использует папочки и бумажечки, которые ему приносят. Он не читает сам сайты, он не смотрит. Он не в соцсетях, как, например, Петр Алексеевич Порошенко, который в «Фейсбуке», как говорят многие политики о том, что у него много есть ников и он даже комментирует

Как весело и – это самое главное! – оригинально все это происходит. Тянет на Книгу рекордов Гиннеса! Ведь сколько ни шерсти всемирную историю, такого со своей страной и ее народом еще никогда не проделывали власти этой же страны. Да, была работорговля в Африке, когда вожди за бусы и прочие стекляшки продавали своих соплеменников или захваченных военнопленных из чужих племен в рабство англичанам, португальцам или испанцам с голландцами. Но ведь продавали же! А в Украине после майдана либо дома умерщвляют, либо заставляют самих уезжать

А то, например, в Киеве физмат-лицей закрыли, детей перевели на бессрочное удаленное обучение, а с семей за электричество уже дерут столько и обещают драть еще больше, что не каждая семья материально потянет это «удаленное обучение». Тарифы на коммуналку ведь выросли в 5-10 и более раз, а зарплаты и вообще доходы уменьшились на столько же, хотя премьер Вова Гройсман и не согласен в это верить...в Украине есть кому быть умным и продвинутым. Нация идет к светлому будущему не вслепую, ее ведут такие люди, что обзавидуешься. Если, конечно, посмотришь блещущий на всю планету своей искрометной объективностью телеканал «Прямой». А там некто небезызвестная Алеся Бацман, журналистка, говорят, и по совместительству жена видного деятеля «революции гидности» Дмитрия Гордона, рассказала, что нации есть кем и чем гордиться. И за свою судьбу не беспокоиться – доля соседней «клятой Рашки», изнывающей под пятой диктатуры Владимира Путина с его малограмотными дикими бурятами, ей, нации, не грозит. Потому что вожди и керманычи ведут ее, нацию, как и куда надо. «Путин ни разу не притронулся к этим всем кнопкам, потому что он не пользуется ни айфонами, ни компьютерами, у него нет их просто. Более того, до сих пор он использует папочки и бумажечки, которые ему приносят. Он не читает сам сайты, он не смотрит. Он не в соцсетях, как, например, Петр Алексеевич Порошенко, который в «Фейсбуке», как говорят многие политики о том, что у него много есть ников и он даже комментирует или ссорится с кем-то, кого-то поддерживает под чужими никами», – рассказала Алеся, преисполнившись сама и преисполнив гордостью все сущее вокруг.И Алесе нельзя не верить, потому что даже в быту она живет в атмосфере прямо-таки живительного и божественно-очистительного плюрализма, который не может не заряжать ее на новые свершения во имя нации. Алеся любит нацию безмерно, а вот ее муж Дмитрий, оказывается, совсем даже наоборот. Нет, он тоже гордится украинскими олигархами, которые буквально разрывают того же Путина тем, что пробуждают в нем смертельно-тоскливую зависть. «Они (олигархи, среди которых в Украине мы тайно сами знаем, кто занимает видное место, несмотря на президентство. – Авт.) отдыхают на яхтах с красивыми девочками и мальчиками, они позволяют себе шикарные курорты, путешествия, бриллианты, летают на частных самолетах куда и когда хотят... А он (Путин, в смысле. – Авт.) – раб своей должности», – поведал счастливым шумерам Гордон. Но потом зачем-то взял да и подпустил им на головы холодный обидно-отрезвляющий душ: «Я никогда не думал, что у нас столько дебилов, идиотов и людей, которым безразлична судьба своей родины. Говорю я, подчеркивая, что после этих слов я точно не собираюсь баллотироваться. Я говорю, что у нас большинство народа – дебилы, идиоты и люди, которым плевать на свою страну. И от этого наши беды, потому что они выбирают таких же дебилов, идиотов и тех, кому плевать на свою страну».Даже не буду комментировать эти слова. Право на них Дмитрий отстоял на майдане, и, как сегодня ему кажется, других «дебилов и идиотов» там не было. Но это ведь не так! Революция гидности – это навсегда! Что бы там Гордоны всякие ни говорили. К тому же есть еще его жена Алеся...Но мы не об этом вовсе. О том, что шумерам, в принципе, все равно, что там о них думает и говорит какой-то, простите за невольную напрашивающуюся созвучность, Гордон. Он угрожает, что больше не будет баллотироваться среди дебилов и идиотов. Похвальное, в принципе, решение. Но оно разбивается в пух и прах тем, что и дебилы с идиотами больше за Гордона никогда не проголосуют, так что в этом плане у них ничья. Гораздо более важным, как мне кажется, является то, что шумерам будет чем заняться и без всех этих глупостей.Потому что, наконец,их опять смертельно обрадовала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с жизнеутверждающим погонялом «Доктор Смерть». Она сделала еще одно сногсшибательное открытие, вырывающее нацию из цепких лап «савецкого» же прошлого. «Существует много ошибочных представлений о сидении на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самый распространенный из них – миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (цистита). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств. Сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Ваше тело реагирует на холод как раздражитель, поэтому если вы согреетесь – неприятное ощущение исчезнет», – порадовала нацию «Доктор Смерть». Точно так же, как ранее она развенчала вред сквозняков, призвала отказаться от использования перекиси водорода, убедила всех, что температура 40 у ребенка – это не повод вызывать скорую помощь, а потом отменила и саму эту скорую медпомощь, заменила флюорографию простым анкетированием при выявлении туберкулеза и онкологии (написал в анкете, что не чувствуешь себя больным, и порядок, умирай себе спокойно, безмятежно), а теперь, похоже, собирается отменить и врачей с любым медперсоналом и саму медицину в Шумерии.Почему? А очень просто: чтобы сеять рапс, особого здоровья не надо. Это раз. Чтобы, опять же, сеять рапс, много шумеров и не надо. А они есть. Более того, многие из них, несмотря на революцию гидности, еще помнят, какой была и какой могла бы быть их Родина – Украина. И без гей-парадов, зато с медициной и авиакосмической отраслью. Вот «Доктор Смерть» и старается, чтобы всех этих помнящих стало как можно меньше. И как можно быстрее. Все в ход идет: война в Донбассе, ускоренное умерщвление и форсированное сокращение поголовья стариков и хронических больных, выдавливание молодых на заработки хоть на Запад, хоть в «Рашку» (слава безвизу!), дебилизация и отупление еще чудом рождающихся и уже, су...а, родившихся (как физмат-лицей или факультет авиакосмических систем?!), создание невыносимых условий жизни остающимся (повышение тарифов, постоянные стресс и безнадега, лишение любых перспектив, кроме сеяния рапса)...Да, многие утверждают, что это деградация страны. Но зато как весело и – это самое главное! – оригинально все это происходит. Тянет на Книгу рекордов Гиннеса! Ведь сколько ни шерсти всемирную историю, такого со своей страной и ее народом еще никогда не проделывали власти этой же страны. Да, была работорговля в Африке, когда вожди за бусы и прочие стекляшки продавали своих соплеменников или захваченных военнопленных из чужих племен в рабство англичанам, португальцам или испанцам с голландцами. Но ведь продавали же! А в Украине после майдана либо дома умерщвляют, либо заставляют самих уезжать. Это и есть главное ноу-хау революции гидности во имя демократии: ты хочешь жить дома, а тебя изгоняют. И это круче, чем когда тебя посылают на хер, а ты можешь куда попало. Тут чувствуется руководящая и направляющая сила власти под заказ. Тех же более демократических соседей. Например, как сообщает газета «Rzeczpospolita», Министерство здравоохранения Польши уже рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников из Украины. Раньше надо было диплом подтверждать, опыт доказывать, а теперь единственное требование, которое обязательно для украинцев, – это знание польского языка. В отношении младшего медперсонала из Украины такая процедура в Польше уже внедрена. Теперь – очередь за врачами......Ну, а уедут медики, и лечить будет некому. То, что останутся те шумеры, кого надо будет лечить, для утверждения аграрной рапсовой сверхдержавы не так и важно. В конце концов, можно будет и нелегальных беженцев из Европы завезти. Ну, из тех, кто с сеянием справится, есть же там такие, наверное. И, ясное дело, не то что космические корабли с самолетами, даже «гиперлупы» не надо будет строить. И, как говорится, слава Богу. А если точнее, то – слава Украине! Иниипет...