Усик отказался драться с Гассиевым в России

Украинский боксер Александр Усик не будет драться с Муратом Гассиевым в России.



Об этом заявил сам чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO и WBC, сообщает Bixingscene.



"Скорее всего, я буду готов драться в конце июня или в начале июля. И бой точно не состоится в России. Конечно, он может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика", - заверил украинский боксер.



Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что россияне могут перекупить поединок, но им не удастся заставить боксировать в России украинского боксера.

