Британия создаcт специальный фонд для борьбы с пластиком

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о создании фонда для борьбы с загрязнением океанов пластиком, передает УНН со ссылкой на The Grocer.



На морские исследования и ликвидацию отходов планируется потратить 61,4 млн фунтов стерлингов (около 88 млн долл. США - ред.).



В частности, 25 млн фунтов будут использованы для изучения проблемы пластика в океане с научной, экономической и социальной точки зрения.



Еще 20 млн фунтов направят на предотвращение попадания пластика в океаны.



Порядка 16,4 млн фунтов будут использованы на улучшение управления отходами на национальном уровне.



Инициативу поддержали четыре страны Британского Содружества - Новая Зеландия, Шри-Ланка, Вануату и Гана.



Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

