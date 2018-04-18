Коррупция является основной помехой для инвестиций в Украину – Вильямс

Президент Американско-Украинского делового совета Морган Вильямс считает коррупцию главным препятствием для инвестиций в Украину и подчеркивает необходимость создания антикоррупционного суда Украины и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.



"Основной помехой, препятствием, чтобы инвестиции зашли в Украину и, в частности, в этот регион (Харьковскую область - ИФ), является коррупция, неспособность и нежелание судов и правительства реагировать на те вопросы, которые в связи с этим возникают", - сказал М.Вильямс во вторник в Харькове на брифинге по итогам форума "Украинская экономика, энергетическая независимость и безопасность, перспективы инвестиций в Харьковскую область и партнерство между США и Украиной".



"Нужно убедить руководство страны в том, что необходимо создать антикоррупционный суд и создать все условия для его работы", - добавил он.



М.Вильямс также отметил необходимость возобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).



"Украине нужно продолжить свое сотрудничество с Международным валютным фондом. МВФ является другом Украины, в частности в этом вопросе. Хотя многие в Киеве говорят, что МВФ является врагом Украины, я хочу заявить, что это совсем не так. Наверное, среднестатистический украинец не хочет оказаться в ситуации, когда курс гривни к доллару будет составлять 50 к 1, он не хочет неконтролируемой инфляции. Поэтому если вы хотите стабильности, которая очень важна для всего украинского народа, вам нужно убедить политиков продолжить (сотрудничество с МВФ – ИФ), - сказал М.Вильямс.

