Россия готовится к самым жестким санкциям США

Правительство и администрация президента России разрабатывают план действия на случай наиболее жестких санкций США. Об этом во вторниу, 17 апреля, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.



В частности, рассматривается возможность отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга и крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ.



Так, по словам собеседников издания, в качестве ответной меры на санкции в отношении российского госдолга, обсуждается возможность создания специального банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях.



В случае отключения от SWIFT, рассказали источники издания, рассматривается проведение внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).

