На Украине похолодает, местами пройдут дожди

Через территорию Украины в ближайшие сутки 18 апреля переместится атмосферный фронт, а с северо-запада Европы начнет поступать более прохладная воздушная масса, вследствие чего в большинстве областей дневная температура снизится, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в северных регионах, и большинстве западных и центральных областей, а днем по всей Украине, кроме западной части, ожидается небольшой дождь, а на севере Левобережья и в восточных областях – умеренный дождь, местами грозы. На остальной территории – без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в северной части отдельные порывы 15-18м/с.

Температура ночью 7-12 ° тепла; днем 14-19 °, в южной части и на Закарпатье местами 20-24°.

В Киеве 18 апреля ночью и в первой половине дня прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 апреля самая высокая температура днем была 25,1° в 1920 году, самая низкая ночью -4,7° в 1895 году.

На Украине 19 апреля ночью в восточных и северных областях, а днем по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 9-14°, на Прикарпатье и в южной части 12-17°.

В Киеве 19 апреля прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.