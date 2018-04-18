Белый дом уведомил российское посольство в США, что новых санкций не будет - СМИ

Администрация президента США уведомила российское посольство в Вашингтоне, что «новых санкций в ближайшее время не будет». Об этом неназванный представитель МИД России рассказал «Интерфаксу», ТАСС и РИА Новости.



О каком периоде без новых санкций идет речь, не уточняется.



Ранее об отсрочке новых санкций рассказали источники The Washington Post. По информации газеты, президент США Дональд Трамп остался недоволен заявлением постпреда при ООН Никки Хейли о готовящихся санкциях.



Хейли заявляла, что о новых санкциях из-за поддержки Россией сирийского режима будет объявлено уже 16 апреля. В частности, предполагалось, что ограничения затронут компании, которые поставляют в Сирию оборудование для вероятного производства химического оружия.

