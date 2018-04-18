Премьер Новой Зеландии станет первым лидером государства, ушедшим в декрет

Премьер-министр Новой Зеландии Джасида Ардерн станет первым в истории лидером, который уйдет "в декрет", сообщает в среду телекомпания "Эн-Би-Си".



Кроме того, она станет второй женщиной в мире, которая родит ребенка, занимая пост главы правительства. Первой такой женщина стала бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая родила дочь в 1990 году, возглавляя пакистанское правительство.



Ожидается, что 37-летняя Дж.Ардерн родит ребенка в июне. Отец ребенка - телеведущий Кларк Гейфорд, с которым она живет уже четыре года, но не состоит в официальном браке, отмечается в сообщении.



Премьер-министр Новой Зеландии уйдет в декрет на шесть недель. На это время ее заменит вице-премьер страны Уинстон Питерс.



По словам, Дж.Ардерн, в этот период она намерена "быть на связи". После рождения ребенка она планирует вернуться к обязанностям премьер-министра страны.

