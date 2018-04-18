Гройсман пообещал не повышать цены на топливо

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты. Об этом он сказал во время заседании правительства в среду, 18 апреля, сообщает 112 Украина.



"Вновь начинается турбулентность с точки зрения "вещунов", говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одного решения комиссии по торговле либо правительства, которое могло бы привести к монополизации или повышению цен на топливо", - отметил Гройсман.



Вместе с тем, премьер считает, что Украине пора переходить на производство собственного топлива, для чего необходимо построить или реконструировать нефтеперерабатывающие заводы.

