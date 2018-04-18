Ручные «бляхари»

Машины на литовских и польских номерах заполонили Киев. Их называют «бляхарями». Как по мне, это концентрированное выражение исконного скотства значительной части нации, закрепленное в «идеалах революции». Миллионы «бляхарей» сбились в стаи и возвели свои подержанные «автолоханки» в культ «свободы». Оказывается, государство «говно», оно их «щемит». Они – действительно свободные люди. Поэтому они завозят «пассаты» без растаможки, показательно не платят налоги в бюджет и гордо посматривают на «лохов», которые «покупают в автосалонах втридорога».



Поймите меня правильно: мне все равно, что там происходит с бюджетом нации. Наполняется ли он или разворовывается. Стратегические «партнеры» Украины утверждают, что все воруют. Так и есть. Но ведь все кругом, практически поголовно, если не «волонтеры», то, на худой конец, «патриоты» и «антикоррупционные активисты». Как минимум. В геометрической прогрессии растут ряды «ветеранов АТО», что находит свое отражение в криминальных хрониках. Вы же, б...ть, освободились от тирании, встали с колен и изгнали «кровавых приспешников режима». Почему тогда банальное на…балово своего «родного государства» является свидетельством «активного свободолюбия»?



Схема проста, как лицо Гройсмана в момент общения с пенсионерами: подержанные европейские тачки как бы временно ввозятся на территорию Украины и остаются там навсегда. Никто ничего не может сделать, поскольку или авто зарегистрированы на литовскую компанию, или же приезжает куча адвокатов, которые доказывают, что полицейские не имеют права выяснять, просрочено пребывание на территории нации или нет. Дешевый еврохлам быстро вышел в топы по продажам. Теперь на тех, кто покупает официально, смотрят как на лохов. Чувак, будь свободным! Революция тебя освободила! Езжай на чудесную свалку в Польше, выбирай там крутое тачило и не парься.



Очередное обострение случилось аккурат сегодня, 18 апреля: перед Кабмином припарковались сотни полторы авто на «бляхах». Оставили одну полосу движения, образовалась лютая пробка. Ну так «автомайдан», понимать надо. «Свободные автовладельцы» сражаются за идеалы «революции». На импровизированной сцене какие-то клоуны, которые прыгают и орут, что они «из файного миста Тернопиль»

Премьер Гройсман в последнее время стал упоминать всуе верховного главнокомандующего. И начал посягать на его, верховного главнокомандующего, полномочия. В частности, буквально вчера Гройсман бредил насчет парламентской формы правления с «сильным премьером». А сегодня под его «офисом» появились «бляхари» с требованием «дешевого бензина»

Попытки как-то слупить денег с племени «бляхарей», которые разъезжают с наклейками «АвтоЕвроМайдан», блестяще проваливаются. Несколько сотен машин с литовскими номерами моментально перекрывают центральные улицы, а толпа «бляхарей» ищет автора «репрессивного законопроекта» об их запрете Бурбака из «НФ» с целью набить ему лицо. Люто приветствую любой движ подобного рода. Но стесняюсь спросить: а за что стоял майдан?Очередное обострение случилось аккурат сегодня, 18 апреля: перед Кабмином припарковались сотни полторы авто на «бляхах». Оставили одну полосу движения, образовалась лютая пробка. Ну так «автомайдан», понимать надо. «Свободные автовладельцы» сражаются за идеалы «революции». На импровизированной сцене какие-то клоуны, которые прыгают и орут, что они «из файного миста Тернопиль». Ладно. Бывает. За что «стоят»? На этот раз за дешевый бензин. Оказывается, Гройсман вместе с «Укртатнафтой» Игоря Коломойского хотят резко поднять акцизы на топливо и поэтому бензин подорожает на сорок процентов. Как теперь жить?!!! Как ездить на «бляхах»?! Это же станет невыгодно! Патриот собрал последние восемь тысяч долларов и купил себе немного подержанный «Рендж-Ровер». Стал ездить как человек, свирепо подрезая лохов на дорогах. И вдруг такая незадача: вместо автобанов для «бляхарей» – дорогой бензин!Поэтому «активисты» собрались перед Кабмином, чтобы предупредить правительство. Никакого сговора с Коломойским! Иначе «сметем преступную власть». И второе – даже не пытайтесь лоббировать принятие закона про «евробляхи»! Проектом предусмотрены «диктаторские штрафы» за превышение сроков пребывания в Украине: до трех дней – 850 грн., до десяти – 5 100 грн., свыше десяти – 170 000 грн. или конфискация авто. Поэтому «свободные автолюбители» возмущены до глубины души: за что стоял майдан? Почему одним можно заниматься коррупцией, а другим, гораздо более честным и красивым, патриотически настроенным, к тому же из «файного Тернополя» – нет?!Потому что так несправедливо устроена жизнь, ребята. Не для того стоял майдан, чтобы вы перенимали опыт тернопольских «бляхарей» и распространяли его на всю нацию. Кто-то постоянно будет гораздо более равным в правах, чем вы. Три миллиона «бляхарей» – это интересно. Интересно в первую очередь по отношению к декларируемым лидерами «майдана» европейским ценностям. Как же так? Вы намутили увлекательную тему, сэкономили кучу денег, и вдруг все накрывается красивым евротазом? Приятно наблюдать за некоторым напряжением на лицах «митингарей». Они обеспокоены. Но пока им волноваться не надо. «Бляхари» постепенно становятся очень полезным инструментом для целого ряда проектов. К примеру, премьер Гройсман в последнее время стал упоминать всуе верховного главнокомандующего. И начал посягать на его, верховного главнокомандующего, полномочия. В частности, буквально вчера Гройсман бредил насчет парламентской формы правления с «сильным премьером». А сегодня под его «офисом» появились «бляхари» с требованием «дешевого бензина». Откуда он, Гройсман, должен его взять?! Да ему самому на жизнь не хватает. Знаете, сколько стоит недвижимость в Лондоне? Да, пора присматривать себе там домик, поскольку по статусу положено.Когда Михо Саакашвили устраивал шоу в Киеве, с руководителями «бляхарей» провели «воспитательные беседы» и предупредили: если примкнете к «маршу за импичмент», конфискуем все «бляхи» без всякого закона! Вижу, что «свободные люди» прекрасно все поняли и мочат Гросю, аж гай шумит. Ну зачем же таких понятливый активистов лишать тачек? Вот и вся история.