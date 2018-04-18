Более 80 демонстрантов задержаны в Ереване

В отделения полиции Армении в среду доставлены 84 участника акции протеста в Ереване, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.



"В отношении 30 человек возбуждено административное производство (предполагает штраф в размере 50 тыс драмов или $104). Они отпущены. 54 человека по подозрению в совершении преступления представлены в следственный орган", - отметил А.Агаронян.



Ранее в тот же день несколько сотен человек начали шествие по центру Еревана под руководством лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Елк" Николая Пашиняна, они протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна главой правительства.



Как сообщалось, 16 апреля в Ереване произошли столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками полиции. По данным Минздрава Армении, в среду в больницах остаются пять из 46 пострадавших.



Накануне парламент Армении большинством голосов избрал С.Саргсяна главой правительства. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о назначении.



Оппозиционный лидер Никол Пашинян заявил, что акции протеста будут продолжены, призвал окружать и блокировать здания госучреждений, дороги и автотрассы.



Со своей стороны полиция Армении распространила заявление, в котором заявила о незаконности действий оппозиционеров и возложила ответственность на организаторов акций протеста за возможное применение силы при их разгоне.

