Украина уже исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Украина по состоянию на 17 апреля 2018 года полностью использовала шесть квот на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС, в частности на мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу.



Согласно сообщению на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), Украина также использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую на сливочное масло. На 95% исчерпан объем беспошлинных поставок на крупы и муку.



"В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату в 2017 году объем пшеницы еще не был исчерпан, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной. То, что кроме шести основных квот закрыты еще четыре дополнительных, свидетельствует об активизации торговых отношений с ЕС", - прокомментировала аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией УКАБ Дарья Гриценко, слова которой приводятся в сообщении.



По результатам января-февраля текущего года агропродовольственный экспорт из Украины в ЕС вырос на 28,1%, или $224,7 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг, по данным Минагропрода, $1,025 млрд.



Как сообщалось, кроме квот для Украины еще действуют квоты на беспошлинный импорт товаров из стран ЕС в Украину. К ним относятся квоты на группы товаров - сахар, мясо птицы (основная и дополнительная) и свинину (основная и дополнительная). В настоящее время использована основная квота на мясо птицы.

