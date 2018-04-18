"Киевтеплоэнерго" примет на работу весь персонал "Киевэнерго" и унаследует долги

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подтвердило планы по приему на работу всех сотрудников ПАО "Киевэнерго", также КП унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании, сообщил журналистам глава "Киевэнерго" Александр Фоменко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.



"На сегодня есть официальное подтверждение от "Киевтеплоэнерго", что они примут по переводу весь без исключения персонал. Включая тех, кто находится в декрете или на больничном", - сказал он.



А.Фоменко добавил, что согласно требованиям закона "О теплоснабжении", вслед за передачей теплогенерирующего оборудования от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" перейдет кредиторская и дебиторская задолженности компании.



По данным "Киевэнерго", компания начала прошлый отопительный сезон с дебиторской задолженностью около 2,6 млрд грн, а закончила его с 5,6 млрд грн. На сегодня население задолжало "Киевэнерго" около 4 млрд грн, государство (по льготам и субсидиям) – 903 млн грн, юридические лица – 726 млн грн.



Кредиторская задолженность "Киевэнерго" за газ и его транспортировку составляет около 4,7 млрд грн.



По словам А.Фоменко, компания предложила "Киевтеплоэнерго", помимо приема коммунального имущества и персонала, также выкупить собственные активы "Киевэнерго", необходимые при обслуживании энергетического комплекса столицы (например, служебный транспорт). "Балансовая стоимость такого имущества, находящегося в корпоративной собственности "Киевэнерго" – около 300 млн грн … Мы предложили "Киевтеплоэнерго" его выкупить, ждем ответа", - сказал А.Фоменко.



Как сообщалось, срок действия договора КГГА с ПАО "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы заканчивается 27 апреля 2018 года. По решению Киевсовета, в дальнейшем коммунальное имущество будет передано КП "Киевтеплоэнерго".



Для обеспечения бесперебойной работы объектов в процессе их передачи "Киевтеплоэнерго", КГГА предлагает Киевсовету продлить договор с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 30 июня 2018 года (на 2 месяца), в части другого имущества (в т.ч. тепловых распределительных сетей) – до 30 апреля (на 3 дня).

