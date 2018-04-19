ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявили, что следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль не обнаружено.



Ранее о том, что Скрипалей отравили BZ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарскую лабораторию Spiez.



В заявлении ОЗХО говорится, что прекурсоры BZ были в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.



BZ — Би-ЗетХинуклидил-3-бензилат (3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты) — боевое отравляющее вещество. Сергей Лавров, объявляя об отравлении Скрипалей BZ, подчеркивал, что такое вещество производилось США и другими странами-членами НАТО, но не СССР.



Лаборатория Spiez, на которую ссылался Лавров, ранее заявила, что «не ставит под сомнение» выводы своих британских коллег о том, что Скрипалей отравили «Новичком».



Власти Великобритании считают, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР и произведенным в России. Лондон обвинили Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва эти обвинения категорически отрицает.

