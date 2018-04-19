ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявили, что следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль не обнаружено.

Ранее о том, что Скрипалей отравили BZ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарскую лабораторию Spiez.

В заявлении ОЗХО говорится, что прекурсоры BZ были в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.

BZ — Би-ЗетХинуклидил-3-бензилат (3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты) — боевое отравляющее вещество. Сергей Лавров, объявляя об отравлении Скрипалей BZ, подчеркивал, что такое вещество производилось США и другими странами-членами НАТО, но не СССР.

Лаборатория Spiez, на которую ссылался Лавров, ранее заявила, что «не ставит под сомнение» выводы своих британских коллег о том, что Скрипалей отравили «Новичком».

Власти Великобритании считают, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР и произведенным в России. Лондон обвинили Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва эти обвинения категорически отрицает.