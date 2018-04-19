Исследователи нашли 80 новых генов, связанных с депрессией

Известно, что травматические события и стресс способствуют развитию депрессии. Однако до сих пор не до конца понятно, почему у некоторых риск этого психического расстройства выше, чем у других. Исследования с участием близнецов показали: у 40% людей с депрессией имеется генетическая предрасположенность к расстройству, пишет The Daily Mail.



Сотрудники Эдинбургского университета проанализировали данные более 300000 человек. Специалисты искали генетические факторы риска депрессии. Ученым удалось идентифицировать 80 генов, связанных с депрессией. Часть из этих генов играет важную роль в работе синапсов (соединений между нейронами). Исследователи надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения депрессии.



Кстати, недавно ученые из Университета Джорджии установили: брак может защитить от депрессии, но не всех. Так, люди, которые состоят в браке и зарабатывают менее 60000 долларов на семью в год, имеют меньше симптомов депрессии, чем те, кто получает столько же, но в браке не состоит. А на состояние психического здоровья супружеских пар, зарабатывающих больше, их брак не влияет.

