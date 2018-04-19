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Быстрая установка виниров
Для восстановления красивого внешнего вида зубов можно использовать множество вариантов и один из них – это виниры. Это тонкие пластины в виде накладок, которые позволят сделать зуб идеально белым, что важно для приятной улыбки.
Виниры – это относительно дорогая процедура,. но безупречная улыбка намного важнее денег. Также этот метод восстановления белоснежной улыбки полностью безопасный и безболезненный для человека.
Показания для установки виниров
Для начала нужно найти специалистов, которые профессионально и качественно установят виниры. Гарантируется быстрая установка виниров в Оксфорд Медикал, где есть современные инструменты и оборудование, а опытные специалистысделают улыбку любого человека красивой и приятной. Процедуру рекомендуют для устранения таких проблем:
- Оттенок. Когда зубы слишком желтые или темные виниры могут исправить ситуацию без дополнительных проблем. Виниры позволят вновь сделать зубы красивыми.
- Трещины. При наличии трещин или сколов на зубной эмали рекомендуется устанавливать виниры, чтобы предотвратить разрушение, и сделать зуб эстетически приятным.
- Щели между зубов. Многие люди чувствуют себя неприятно в данной ситуации и испытывают дискомфорт, поэтому виниры позволят избавиться от этой проблемы.
- Дефекты. Любые виды стоматологических дефектов виниры устраняют моментально. Такими дефектами могут быть искривления, гипоплазия, короткие зубы и многое другое.
Виниры можно устанавливать как на передние, так и на боковые зубы без ограничений. С помощью данной процедуры восстанавливается внешний вид зубов и вы обретаете эффектную улыбку..
Советы по уходу за винирами
В стоматологической клинике Oxford-med.com.ua гарантируется комплексный подход к работе с клиентами. На протяжении первых дней рекомендуется обратить внимание на состояние десен и если они красные, то это причина обратиться к врачу. Нужно запастись ирригатором и тщательно чистить зубы, чтобы между пластинами и эмалью не образовался кариес.
Необходимо уточнить у врачей, из каких материалов сделаны виниры. Это позволит исключить либо пищевые красители, либо пищу с высоким показателем кислотных ингредиентов, сохраняя тем самым функциональность накладок.
Виниры нельзя поддавать механическим нагрузкам. Виниры не предназначены для раскусывания орехов, карамели или твердого шоколада. Нужно снизить механическое воздействие на зубы и избегать неблагоприятных факторов.