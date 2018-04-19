Быстрая установка виниров

Для восстановления красивого внешнего вида зубов можно использовать множество вариантов и один из них – это виниры. Это тонкие пластины в виде накладок, которые позволят сделать зуб идеально белым, что важно для приятной улыбки.

Виниры – это относительно дорогая процедура,. но безупречная улыбка намного важнее денег. Также этот метод восстановления белоснежной улыбки полностью безопасный и безболезненный для человека.

Показания для установки виниров

Для начала нужно найти специалистов, которые профессионально и качественно установят виниры. Гарантируется быстрая установка виниров в Оксфорд Медикал, где есть современные инструменты и оборудование, а опытные специалистысделают улыбку любого человека красивой и приятной. Процедуру рекомендуют для устранения таких проблем:

Оттенок. Когда зубы слишком желтые или темные виниры могут исправить ситуацию без дополнительных проблем. Виниры позволят вновь сделать зубы красивыми. Трещины. При наличии трещин или сколов на зубной эмали рекомендуется устанавливать виниры, чтобы предотвратить разрушение, и сделать зуб эстетически приятным. Щели между зубов. Многие люди чувствуют себя неприятно в данной ситуации и испытывают дискомфорт, поэтому виниры позволят избавиться от этой проблемы. Дефекты. Любые виды стоматологических дефектов виниры устраняют моментально. Такими дефектами могут быть искривления, гипоплазия, короткие зубы и многое другое.

Виниры можно устанавливать как на передние, так и на боковые зубы без ограничений. С помощью данной процедуры восстанавливается внешний вид зубов и вы обретаете эффектную улыбку..

Советы по уходу за винирами

В стоматологической клинике Oxford-med.com.ua гарантируется комплексный подход к работе с клиентами. На протяжении первых дней рекомендуется обратить внимание на состояние десен и если они красные, то это причина обратиться к врачу. Нужно запастись ирригатором и тщательно чистить зубы, чтобы между пластинами и эмалью не образовался кариес.

Необходимо уточнить у врачей, из каких материалов сделаны виниры. Это позволит исключить либо пищевые красители, либо пищу с высоким показателем кислотных ингредиентов, сохраняя тем самым функциональность накладок.

Виниры нельзя поддавать механическим нагрузкам. Виниры не предназначены для раскусывания орехов, карамели или твердого шоколада. Нужно снизить механическое воздействие на зубы и избегать неблагоприятных факторов.