Оснований для досрочных выборов нет - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет об отсутствии оснований для проведения досрочных выборов в Украине в текущем году. "Сейчас нет оснований проведения досрочных выборов", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг. При этом он вновь подчеркнул, что выступает за принятие закона об ужесточении наказания за подкуп избирателей, что, по его убеждению, повысит уровень народных избранников.



"Можем за эти полтора года (до очередных выборов – ИФ) сделать многие полезные для страны решения. Если будет принят наш закон о более жестком наказании за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников", - добавил В.Гройсман.



Очередные парламентские и президентские выборы запланированы в Украине на 2019 год.

